الحلبوسي يستقبل ممثلي الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المسكنة درجاتهم

2019/05/27 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الموظفون من الحاصلين على شهادة الدبلوم في العراق المسكنة درجاتهم الوظيفية بإنصافهم ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية.

وبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد من ممثلي الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم بحث مشكلة تسكينهم في الدرجة الرابعة، بسبب التوصيف الوظيفي الذي حال دون ترفيعهم للوصول إلى الدرجة الثالثة والثانية، وبقائهم بالدرجة الرابعة أسوة بحاملي الشهادة الإعدادية.

ووجَّه الحلبوسي بإجراء لقاء مع الدائرة المعنية في وزارة المالية لرفع الغبن عن هذه الشريحة، وإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي تمسُّ فئةً كبيرة من الكوادر الوسطية في العراق، وذلك من خلال إمكانية إيجاد التوصيف الوظيفي الذي يستوعب إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وصولا إلى الدرجة الثانية.

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