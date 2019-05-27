سائرون:خلل بالنظام الداخلي للبرلمان يمنع فصل النواب المتغيبين

2019/05/27 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن تحالف سائرون، الاثنين، عن وجود خلل في النظام الداخلي لمجلس النواب يحول دون فصل النواب المستمرين بالتغيب والذين لم يؤدوا اليمين الدستوري حتى الان، كاشفا عن سعي لإجراء تعديلات على النظام لمنع تكرار الأخطاء في الدورات المقبلة.وقال النائب عن سائرون جمال فاخر لـ/ المعلومة /، إن “الكثير من النواب لم يحضروا جلسات […]

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