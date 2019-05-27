2019/05/27 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IGh1goMZS9g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبق ابو علوش .. طاجن فاهيتا اللحم & طاج بطاطا بالخضار & حواشي اللحم & مندي كفتة اللحم - 2019/5/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبق ابو علوش .. طاجن فاهيتا اللحم & طاج بطاطا بالخضار & حواشي اللحم & مندي كفتة اللحم - 2019/5/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).