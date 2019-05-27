بالاتفاق.. طهران تُنجز مشروعا مع بغداد لـ”تبادل السلع” على الحدود

2019/05/27 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الاثنين، جميع مسؤولي الحدود في العراق، الى التواصل المستدام مع نظرائهم الايرانيين؛ بهدف حل المشاكل الاقتصادية وعدم توقف عملية تبادل السلع بين الجانبين، فيما كشف مدير عام الحدود الرسمية في ايران شهريار حيدري، عن وجود اتفاق مشترك بين العراق وايران حول ذلك الموضوع.





ووفقا لوكالة “ارنا” الايرانية فقد “توصل مسؤولون

ايرانيون وعراقيون، خلال اجتماعهم امس الاحد في منطقة مندلي الحدودية مع مدينة

سومار (التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد)، الى اتفاق يقضي بحل المشاكل

واستئناف النشاطات في سوق سومار الحدودية؛ وذلك بعد وقفة استغرقت اسبوعا واحدا”.

واشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق

كاظم العقابي الى التعاون المشترك بين الجانبين الايراني والعراقي لحل بعض المشاكل

التي تعرقل عملية الصادرات عبر سوق سومار الحدودية.

واوضح العقابي انه تم التوصل الى اتفاق خلال الاجتماع

المشترك حول رعاية مصالح الجانبين وان ينتفع سواق الشاحنات والعمال في كلا البلدين

بنسبة متساوية من هذه السوق.

واكد انه “تم الايعاز الى جميع مسؤولي الحدود الرسمية

والاسواق في بلاده بضرورة التواصل المستدام مع المسؤولين الايرانيين لتسوية

القضايا والمشاكل فيما بينهم وبما يحول دون توقف عملية تبادل السلع بين الجانبين”.

بدوره، اعلن مدير عام الحدود الرسمية في ايران شهريار

حيدري ان “حدود سومار ستضاف الى قائمة الحدود الرسمية للبلاد في غضون الاشهر

الثلاث القادمة”.

واكد على ان “منطقة سومار تشكل بالنسبة لايران

والعراق حدودا ستراتيجية وهامة؛ مضيفا ان المراحل التمهيدية لهذا المشروع انجزت

بالفعل، على ان يتم قريبا اجراء عمليات الترانزيت وتبادل السلع بصورة رسمية بين

البلدين، وايضا استخدام هذا المعبر الحدودي من قبل المسافرين والزوار”.

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