أمانة العاصمة تعتزم فتح أقدم متنزهات الشرق الأوسط في بغداد

2019/05/27 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عطلة عيد الفطر المبارك ستشهد

افتتاح واحد من اقدم متنزهات الشرق الاوسط وثاني اكبر متنزهات العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه إن “ايّام العيد ستشهد افتتاح متنزه 14 تموز والذي يعد من اقدم متنزهات الشرق

الاوسط والوطن العربي وثاني اكبر متنزهات بغداد بعد متنزه الزوراء بعد اعادة تأهيله”.

واضافت الامانة، ان “المتنزه يحتل مكانة خاصة لدى بغداد

والبغداديين كما ويعد جزءاً من تاريخ العاصمة خصوصا وانه شيد وافتتح في خمسينيات القرن

الماضي وتحديداً في 14 من شهر تموز سنة 1959”.





ولفتت الامانة الى ان “المتنزه شهد تطوير المقطع الأيمن

واجزاء من المقطع الأيسر بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية وضمن مبادرة (تمكين) وتضمن

انشاء عدد من النافورات وشبكات الري وتاهيل الصحيات والنصب التذكاري وادامة وصيانة

الطرق والممرات والإنارة والسياج والبوابة الرئيسية وإدامة المسطح الأخضر وكافتيريا

المتنزه وغيرها من الاعمال الاخرى”.

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