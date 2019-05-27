الصغير: الادارة الاميركية طلبت من العراق التدخل لتخفيف التوتر في المنطقة

2019/05/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

كشف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير ، اليوم الاثنين ، ان الادارة الاميركية طلبت من الحكومة العراقية التدخل لتخفيف التوتر في المنطقة .

وذكر الشيخ الصغير في تصريح لـ “المرتكز” على “الاتجاه الفضائية” ، “اعتقد ان الحكومة العراقية تلعب دورا اساسيا في تخفيف التوتر في المنطقة من خلال محوريتها في معالجة الازمة “.

واضاف ان “الاميركان طلبوا من الحكومة العراقية التدخل لتخفيف التوتر في المنطقة” ، منوها ان “الانفتاح الدبلوماسي الذي نشهده مكن العراق من اللعب بملفات اقليمية ودولية كبيرة جدا ومن جملتها هذا الطلب الاميركي ان يعمد العراق الى تخفيف التوتر الموجود ” .

واوضح ان الحكومة العراقية لديها برنامجها الخاص وعرضها الخاص والامور قد تتجه الى قبول عرض العراق لتفكيك الازمة او قد يتحقق مشروع بغداد في تخفيف التوتر اذا استمرت الاوضاع بمشيتها الحالية”.

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