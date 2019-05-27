كوريا الشمالية :مستشار الأمن القومي الأميركي متحمس ومتعصب للحرب

2019/05/27 | 18:48

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(المستقلة)..قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون “متعصب للحرب” وكان مخطئا في استنتاجه أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله إن التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس.

وكان بولتون قد قال إن التجارب الأخيرة تنتهك “بلا شك” قرارات الأمم المتحدة.



وقال البيان إن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.

وأضاف المتحدث “بولتون يتعامل مع التدريبات العسكرية العادية التي تجريها قواتنا المسلحة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



إنه جاهل بشدة”.

وأجرى الجيش الكوري الشمالي تجارب على عدد من الصواريخ والقذائف، بما في ذلك عدد من الصواريخ الموجهة التي قال خبراء إنها يمكن أن تستخدم لاختراق دفاعات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وهون البيت الأبيض من هذه التجارب إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت قصيرة المدى وإنه يثق في الزعيم الكوري الشمالي

المصدر: Euronews

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