العراق في المركز التاسع في اعداد المعتمرين هذا الموسم

2019/05/27 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة تسجيل العراق بالمركز التاسع بين دول العالم الإسلامي في اعداد المعتمرين المؤدين لمناسك العمرة لهذا الموسم 1440 هـ .

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح ان” عدد المعتمرين العراقيين الذين أدوا مناسك العمرة لغاية 20 رمضان بلغ نحو 270 الف معتمر”.

وأضاف ان” جميع المعتمرين غادروا من مطارات (بغداد ، والنجف الأشرف،و البصرة،و أربيل،و السليمانية)، مبينا ان العراق حصل على المركز التاسع بين دول العالم الإسلامي بإعداد المعتمرين وفق احصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية، بعد دول (باكستان وإندونيسيا والهند ومصر وتركيا والجزائر واليمن وماليزيا)”.

وتوقع الكناني ان” يشهد موسم العمرة المقبل ارتفاعا ملحوظا بإعداد المعتمرين العراقيين بعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي المؤمل إنجازه أواخر هذا العام، وذلك لإقبال المواطنين على عمرة البر بسبب انخفاض تكلفتها عن العمرة عن طريق الجو”.

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