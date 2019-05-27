وزارة النقل تعلن إلغاء مرآب عباس بن فرناس وسط بغداد

2019/05/27 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن الغاء مرآب عباس بن فرناس وسط بغداد وقالت الوزارة، في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه، إن وزير النقل اجرى زيارة ميدانية في مطار بغداد الدولي، مشرفا موجها لعمل اللجان المكلفة بمهمة دراسة امكانية تسهيل وصول المسافرين الى صالات المطار والغاء مرآب ساحة عباس ابن فرناس.وأضافت، أن […]

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