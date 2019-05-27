شيعة رايتس ووتش تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الحقوقية بحق الشيعة

2019/05/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت منظمة شيعة رايتس ووتش تقريرها الشهري حول أبرز الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت بحق المسلمين الشيعة للفترة الممتدة من 25 آذار/ مارس وحتى 25 نيسان/ أبريل.ويستعرض التقرير العديد من العمليات الارهابية التي نفذتها الجماعات التكفيرية بحق افراد من المسلمين الشيعة، الى جانب عمليات القمع والتنكيل الممارسة ضدهم من قبل بعض الانظمة والحكومات.

وتؤكد المنظمة على انها اعتمدت في هذا التقرير على مصادرها الخاصة وبعض والمصادر العامة، كالأفراد والجماعات الناشطة في مجال الحريات وحقوق الانسان المنتشرين في البلدان التي شهدت تلك الانتهاكات.

وتلفت المنظمة الى انها احجمت عن ذكر بعض الانتهاكات نظرا لغياب الدلائل والقرائن المؤكدة، على الرغم من تيقنها بوقوع تلك الانتهاكات في بعض البلدان، مؤكدة على كونها لا تسعى في عملها الى اهداف سياسية او ربحية، سوى تحقيق العدالة والمساواة التي تصبو اليها المجتمعات الإنسانية.

الدول حسب ترتيب الحروف الابجدية:

ايران

27/4 مقتل احد طلبة العلوم الدينية في همدان: تعرض رجل الدين الشيعي مصطفى قاسمي للقتل في احد شوارع مدينة همدان رميا بالرصاص على خلفية تصريح نسب اليه زورا اثار حفيظة بعض الجهات الليبرالية المتطرفة في ايران.

28/4 حملة اعتقالات امنية في عدة مدن: اعتقلت السلطات الأمنية 12 شخصًا من القيادات العمالية في مدينة "كرج" غرب العاصمة طهران، لمنعهم من الاحتفال بعيد العمال.

1/5 قوة امنية تعتقل اربعة مواطنين: اعتقلت قوات الامناربعة مواطنين أحوازيين من بينهم ثلاثة مدرسين و نقلتهمالى مكان غير معلوم في من مدينة الاهواز.

2/5 اعتقال احد اعضاء لجان الاغاثة في المحمرة: اعتقلت قوة امنية المواطن كاظم بيبلي العطبي في قرية المصلاويةالتابعة لمدينة المحمرة ونقل الى مكان غير معلوم.

4/5 اعتقال مراسلة صحفية وعشرات المحتجين خلال تظاهرة في طهران: اعتقلت قوات امنية المراسلة الصحفية مرزية أميري في تظاهرة خارج البرلمان الإيراني في طهران، قبل ان تقدم تلك القوات على احتجاز 30 عاملاً من المحتجين، بينهم الزعيمان العماليان رضا شهابي وحسن سعيدي.

5/5 اعتقال مواطن من منطقة الاهواز على خلفية سياسية: اعتقلت قوة امنية المواطن علي ال مهدي بعد مداهمة منزلة في منطقة الاهواز قبل ان مانعة ذويه من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

5/5 اعتقال شقيقين في مدينة الفلاحية: اعتقلت قوة امنية في مدينة الي الاهواز فلاحية ف اثنين من النشطاء فيالمجال الثقافي وهما شقيقان من عائلة واحدة.

6/5 اعتقال ناشط اعلامي في الاهواز: اعتقلت قوة امنية مدير مؤسسة ميثاق فجر انتصار ألاحواز من محل عملهونقلته الى مكان غير معلوم.

10/5 اصابة معتقل بالشلل اثر التعذيب في السجن: اصيب السجين الأحوازي اسم جاسم البتراني بالشلل اثرالتعذيب الجسدي الذي مورس عليه في داخل السجنبمدينة شيبان فيما تتعنت السلطات لنقله الى احدالمستشفيات للعلاج رغم مطالبة ذويه.

17/5 السجن لثلاثة كتاب انتقدوا سياسات الدولة: قضت ما تسمى بمحاكم الثورة بالسجن 18 عاما على كل من الكاتب بكتاش آبين، وكيفان باجن، ورضا خاندان، بدعوى الدعاية ضد نظام ولاية الفقيه، والتواطؤ بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

18/5 إعتقال ثلاثة اشقاء في حي السرحانية التابع لمدينةالمحمرة: اعتقلت قوات الامن ثلاثة اشقاء في حيالسرحانية التابع لمدينة المحمرة ونقلتهم الى مكان غيرمعلوم.

19/5 اعتقال 6 مواطنين في مدينة الفلاحية اربعة منهمقصر: اعتقلت قوات امنية اربعة مواطنين منهم قصرونقلتهم الى مكان غير معلوم.

23/5 اعتقال المواطن حيدر الدورقي في مدينة الفلاحية: اعتقلت قوة امنية مواطن في مدينة الفلاحية اثناء مداهمةبيتهم في مدينة الفلاحية ونقله الى مكان غير معلوم.

25/5 اعتقال سبعة مواطنين في قرية كعب: اعتقلت قوة امنية سبعة مواطنين في قرية كعب التابعة لمدينة السوسووجهت بمصادرة اراضيهم الزراعية.

الامارات

15/5 محكمة اماراتية تقضي بسجن اثنين بتهمة التخابر: قضت محكمة اماراتية بالسجن بحق ثلاثة وافدين شيعة من لبنان بتهمة التخابر لمصلحة حزب الله على الرغم من ضعف الادلة المساقة، حيث حكم على بالسجن المؤبد على عبد الرحمن شومان، والحكم 10 سنوات بالسجن على كل من أحمد صبح وحسين بردا.

باكستان

10/5 مقتل خمسة في هجومين جنوب غربي باكستان: أسفر هجومان مسلحان على عمال في منجم للفحم في كويتا جنوب غرب باكستان عن مقتل خمسة اشخاص.

13/5 مقتل اربعة واصابة 11 في تفجير قرب احد مساجد كويتا: أسفر انفجار قنبلة بالقرب من احد مساجد مدينة كويتا عم مقتل اربعة واصابة 11 آخرين.

24/5 مقتل اثنين وجرح اخرين في تفجير يستهدف مصلين في كويتا: أسفر تفجير استهدف مصلين في مسجد في مدينة كويتا عن مقتل شخصين وأصيب 14 آخرين.

البحرين

26/4 منع الصلاة الموحدة للشيعة للأسبوع الـ 157: منعت قوات امنية المصلين الشيعة من اقامة الصلاة الموحدة في منطقة الدراز.

9/4 وفاة معتقل نتيجة الاهمال الطبي: كشفت تقارير طبية عن وفاة المعتقل في سجن جوّ حسين علي نعمة يبلغ من العمر 45 عامًا نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

3/5 منع الصلاة الموحدة للشيعة للأسبوع الـ 158: منعت قوات امنية المصلين الشيعة من اقامة الصلاة الموحدة في منطقة الدراز.

10/5 منع الصلاة الموحدة للشيعة للأسبوع الـ 159: منعت قوات امنية المصلين الشيعة من اقامة الصلاة الموحدة في منطقة الدراز.

14/5 اعتقال مواطن واقتياده الى جهة مجهولة: اعتقلت قوة امنية المواطن علي حسن داوود من منطقة الدراز ولم يعرف مصيره حتى الان.

13/5 المؤبد واسقاط الجنسية لمعتقل سياسي: أصدرتمحكمة بحرينية حكمًا بالسجن المؤبّد وإسقاط الجنسيّةبحقّ مواطن على خلفيّة سياسيّة.

15/5 منع معتقل من حقه في العلاج: قررت ادارة سجن جو سيء الصيت حرمان الشيخ ميرزا المحروس من حق العلاج الطبي على الرغم من تدهور حالته الصحية ووضعه الحرج.

17/5 منع الصلاة الموحدة للشيعة للأسبوع الـ 160: منعت قوات امنية المصلين الشيعة من اقامة الصلاة الموحدة في منطقة الدراز.

18/5 اعتقال مواطن من بلدة كرانة: اعتقلت قوة امنية المواطن ابراهيم سبت دون ذكر الاسباب ونقلته الى جهة مجهولة.

19/5 حملة اعتقالات تطال عدة مواطنين وطفل: اعتقلت قوات امنية داهمت عددا من المناطق اربعة مواطنين وطفل هم قاسم المرزوق وحسين علي مهدي ومحمد عبد الحسين عيد (الدراز)، وعلي جعفر (بني جمرة)، والطفل حسن إبراهيم السندي.

20/5 اعتقال عدد من الشبان في منطقة النويدرات: شنت قوة امنية مداهمة لبلدة النويدرات قبل ان تعتقل اربعة شبان هم عبد الله عيسى خاتم، محمد إبراهيم العجوز، علي إبراهيم العجوز، أحمد المؤمن.

21/5 مداهمة عدة مناطق واعتقال اثنين: شنت قوات امنية حملة مداهمات طالت عدد من المناطق في البحرين قبل ان تعتقل كل من حسن علي المطوع (دمستان)، وعلي مشعل(النويدرات).

السعودية​

28/4 السلطات السعودية تمنع اقامة مجالس العزاء: منعت السلطات السعودية اهالي من تم اعدامهم من اقامة مجالس العزاء مهددة القائمين على المساجد والحسينياتفي الأحساء والقطيف والمدينة المنورة بالاعتقال في حالسمحوا بإقامة العزاء.

4/5 السلطات تهدد ذوي المعدومين بالاعتقال: رفضت السلطات السعودية تسليم جثامين ممن تم اعدامهم ضمن حملة الاعدامات الاخيرة التي طالت عشرات المواطنين الشيعة مهددة الاهالي بالاعتقال في حال المطالبة بها.

5/5 السلطات السعودية تغلق مصلى الشيعة في بمحافظةالخبر: أغلقت السلطات السعودية مصلى الثقبة بمحافظةالخبر بالمنطقة الشرقية بعد الانتهاء من صلاة المغرب فيسياق سياسة التمييز الطائفي التي تنتهجها أجهزة الدولةضد المواطنين الشيعة.

11/5 قوات مسلحة تجتاح بلدة سنابس: أقدمت قوّاتامنية على محاصرة بلدة سنابس في جزيرة تاروت فيمنطقة القطيف قبل ان تقتحمها بالمركبات والآليّات مطلقةالرصاص عشوائيًّا.

11/5 قوة امنية تقتل ثمانية وتدمر عدد من المنازل: اقدمت قوة امنية على قتل ثمانية محتجين بعد محاصرتهم في احد المنازل واطلاق النار بشكل عشوائي مما أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين ايضا.

11/5 الهدم والاجلاء لعدد من السكان في سنابس: وجهت قوة امنية اوامر لبعض السكان للمغادرة الفورية من منازلهم بهدف هدمها بشكل تعسفي.

15/5 حملة اعتقالات في عدد من البلدات: شنت قوات امنية حملة مداهمات في عدد من المناطق اسفرت عن اعتقال كل من زهير آل صمخان، مصطفى محمد أبوشاهين، محمد أحمد آل طحنون، محمد المسبح.

16/5 قوات أمنية تمنع المواطنين من الاحتفال بمناسبة دينية: اصدرت قوات امنية اوامر صارمة للسكان في القطيف تقضي بمنع تزيين الشوارع بمناسبة إحياء ليلةالنصف من شهر رمضان.

21/5 قوة امنية تعتقل مواطن من بلدة القديح: اعتقلت قوة امنية بعد مداهمة احد المنازل في بلدة القديح عبداللهيحيى الغزوي.

العراق

26/4 مقتل مدني واصابة على قرية في ديالى: قتل مديناواصيب اخر اثر مهاجمة عناصر من داعش قرية المخيسةبأطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى منالبساتين المحيطة بالقرية.

26/4 مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد: اطلقمسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة تجاه مدني فيقضاء التاجي، شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتلهفي الحال.

29/4 مقتل مزارع واصابة ثلاثة بانفجار عبوة في تلعفر: أسفر انفجار عبوة ناسفة في قضاء تلعفر عن مقتل مزارعوإصابة ثلاثة آخرين.

3/5 اصابة مدني بهجوم مسلح وانفجار عبوة ناسفة فيالبصرة: شن ثلاثة مسلحون مجهولون هجوما مسلحا علىمواطن في وسط البصرة واصابوه في عدة مناطق منجسده، فيما اسفر انفجار عبوة ناسفة في وقت لاحق عناضرار مادية فقط.

4/5 العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميابالرصاص جنوبي بغداد: عثرت قوة امنية على جثة مقيدةالايدي وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر لرجل مجهولالهوية مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة باويالتابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد.

8/5 مسلحون يقتلون مدنياً شرقي بغداد: اطلق مسلحونمجهولون نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمنمنطقة الكمالية، ما أسفر عن مقتله في الحال.

9/5 العثور على عشرات العبوات الناسفة جنوب غربسامراء: عثرت قوة امنية على على عشرات العبواتالناسفة وقذائف الهاونات جنوب غرب سامراء المقدسة.

9/5 انفجار في سوق شعبي يفضي الى مقتل ثمانيةوجرح اخرين: أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقجميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد عن مقتل ثمانية قتلىو10 مصابين".

11/5 العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شماليبغداد: عثرت قوة أمنية على جثة رجل مجهول الهوية مرميةبإحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة سبع البور شمالبغداد بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس.

11/5 مقتل طفل واصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة جنوبشرقي بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعةضمن منطقة جسر ديالى القديم عن مقتل طفل واصابةاثنين آخرين بجروح مختلفة.

19/5 مجهولون يقتلون مدنيا باسلحة كاتمة جنوبي بغداد: فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاهمدني ضمن منطقة هور رجب التابعة للدورة، جنوبيالعاصمة بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.

13/5 مكافحة المتفجرات تعلن ضبط "رمانات يدوية" ومتفجرات في سامراء: عثرت قوة امنية في مدينة سامراءعلى رمانة يدوية عدد (١٤) ومادتي ال TNT والبارودالاسود وعدد من القداحات الاعتيادية كانت معدةلاستهداف الزائرين.

15/5 قتيل وعدد من الجرحى في حصيلة اطلاق النارعلى المتظاهرين بالنجف: قتل شخص واصيب ١٥ اخرينعلى الاقل نتيجة اطلاق نار من قبل قوة امنية اثناء قيامهمبتظاهرة امام احدى المولات في مدينة النجف.

16/5 مقتل مدني بنيران مسلحين غرب بغداد: فتحمسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيضمن منطقة الزيدان في قضاء أبي غريب ما أسفر عنمقتله في الحال.

17/5 العثور على جثة رجل قضى بطعنات سكين شرقيبغداد: عثرت قوة امنية على جثة بدى عليها اثار طعناترجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق في منطقةكسرة وعطش.

17/5 تفكيك عبوة ناسفة معدّة لاستهداف المواطنين فيخانقين: تمكنت قوة امنية من العثور على عبوة ناسفة معدةلاستهداف المدنيين في احد شوارع مدينة خانقين.

18/5 العثور على جثة رجل شرقي بغداد: عثرت قوة امنيةعلى جثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس لرجل مجهول الهوية مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمنمنطقة الكمالية.

20/5 مقتل مدني وإصابة ثلاثة بانفجار ناسفة جنوبتلعفر: أسفر انفجار عبوة ناسفة انفجرت في منطقة تلصوبان جنوب تلعفر مستهدفة مدنيين أثناء حصادهمالمحاصيل الزراعية عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة.

20/5 العثور على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد: عثرت قوة امنية على جثة بدت عليها اثار اطلاق ناربمنطقة الرأس لرجل مجهول الهوية مرمية بإحدى المبازلضمن حي البساتين التابع لمنطقة الشعب.

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