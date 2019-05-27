الحلم الروسي النووي يتأجل

2019/05/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلام، اليوم الاثنين، أن حلم الغواصة النووية الروسية الأغلى ثمنا والأكثر تطورا من الناحية التقنية، سيتأخر عن موعده المقرر.وقالت وسائل اعلام محلية، ان "كازان أو كي 561، تعد أول غواصة حديثة متعددة الأغراض من فئة Yasen-M، تليها الغواصة سيفيرودفينسك التي تم تسليمها للأسطول الشمالي عام 2013.

وذكرت صحيفة موسكو تايم، ان "هناك تغييرات كبيرة في الأنظمة المساعدة على الغواصة النووية الجديدة، التي بدأ العمل بها في 2009، بالمقارنة مع الغواصة سيفيرودفينسك".

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، إن "نتائج اختبارات الإبحار والرسو خلال فصل الشتاء، أظهرت أن أجزاء مساعدة للمركبة لا تفي بالمتطلبات التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية".

وأضافت، انه "من المفترض أن يتم تسليم الغواصة كازان إلى القوات البحرية الروسية عام 2018، لكن تم تأجيل التسليم إلى 2019".

وتابعت، أنه "من المستحيل القيام بكل هذه التغييرات قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه من الممكن أن تستغرق التعديلات عام 2020 بأكمله، على أن تدخل الخدمة في 2021",

يذكران كازان ابحرت في أول تجربة لها في سبتمبر من العام الماضي.



وقال رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن، لوكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية، بأن التجارب البحرية كشفت عن عدد من عيوب في التصميم.



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