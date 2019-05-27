انتخاب كورديتين لعضوية البرلمان الاوربي

2019/05/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول اعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المانيا، اليوم الاثنين، ان نتائج انتخابات البرلمان الاوربي افرزت عن فوز كورديتين بعضويته.وقال مسؤول اعلام لجنة المانيا للديمقراطي، حسن قوال رشيد، ان شخصيتين ضمن الاحزاب الاوربية وصلا الى البرلمان الاوربي باصوات الكورد والاوربيين وبذا لم يخل هذا البرلمان العالمي الكبير من اصوات للكورد.واضاف رشيد في تصريحات صحفية ان واحدة من منهما هي افين اينجر عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاخرى هي اويزلم ديميريل من الحزب اليساري الالماني وهما الان عضوتين في البرلمان الاوربي.ويعد البرلمان الاوربي واحدا من اكبر المؤسسات التشريعية العالمية ويضم 751 عضوا.

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