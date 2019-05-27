2019/05/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة في محكمة كاس الدولية يصلون سويسرا لحضور مرافعات المحكمة يومي 30-31 ايار الجاري

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