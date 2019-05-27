دعوة أولمبي العراق للمشاركة ببطولة دولية

2019/05/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من نظيره التايلندي للمشاركة في بطولة m-150 الدولية للمنتخبات الاولمبية المزمع اقامتها بمشاركة ستة منتخبات شهر كانون الاول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم في بيان ورد لشفق نيوز ان الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوة رسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة m-150 التي ستجري هناك شهر كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات ايران والبحرين وسوريا والاردن وتايلند فضلا على العراق، مبينا ان الاتحاد التايلندي حدد المدة من ٢٠-٢٩ من كانون الاول موعدا لاقامة البطولة.

واضاف كريم ان الاتحاد ارسل الدعوة للمدير الفني للمنتخب عبد الغني شهد لدراسة الجدوى الفنية من المشاركة فيها، لاسيما انها تأتي قبل ايام قليلة من المشاركة في بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستضيفها تايلند ايضا.

يشار الى ان قرعة النهائيات الاسيوية ستجري في شهر تموز المقبل.

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