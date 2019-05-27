2019/05/27 | 18:58

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فتح: سنقف مدافعين عن حقوقنا، وندعو لمقاطعة مؤتمر البحرين المدعوم أمريكيا

الاثنين

27

ايار

2019 :

06:30 pm

37

الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي: سنقف مدافعين عن حقوقنا، وندعو

لمقاطعة مؤتمر البحرين المدعوم أمريكيا

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