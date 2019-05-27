بالوثيقة.. انهاء تكليف رئيس جامعة المثنى

2019/05/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انهت وزارة التعلم العالي والبحث العلمي تكليف رئيس جامعة المثنى من منصبه.وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه بانهاء تكلييف (ا.د حسن عوده الغانمي ) من مهام منصب رئيس جامعة المثنى واعادته الى تدريسي في جامعة بابل كلية القانون ‎وأضاف انه “تم تكليف (ا.د عامر علي حسين […]

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