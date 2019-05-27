آمر اللواء 22 بالحشد يعلن نتائج عملية تفتيش أمنية في كركوك

2019/05/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، الاثنين، تدمير عدد من المضافات التابعة لداعش بعملية تفتيش أمنية في كركوك.واكد الشغانبي في تصريح لموقعنا، إن "عملية واسعة انطلقت اليوم وشملت سلسلة (جبال القرة_وقرية طويلعة _مويلحة) حيث تم تدمير عدد من المضافات في السلسلة الجبلية وإنهاء مسح المنطقة من وجود خلايا داعش".وأضاف ...

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