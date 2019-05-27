أغلى مباراة في العالم طرفاها فريقان إنجليزيان

2019/05/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعد مباراة نهائي التصفيات التأهيلية للدوري الإنجليزي الممتاز هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ ينال الفائز 170 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (215 مليون دولار) .ويلعب اليوم الاثنين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن، أستون فيلا بنظيره ديربي كاونتي، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة […]

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