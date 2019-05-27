التوتر التجاري يخيم على اللقاء الاول بين ترامب وامبراطور اليابان الجديد

2019/05/27 | 19:00

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(المستقلة)..خيمت التوتر التجاري على مراسم الزيارة الرسمية الأولى التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الاثنين 27 مايو- أيار.

واستقبل إمبراطور اليابان الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو التي درست في جامعة هارفارد، ترامب وزوجته في القصر الإمبراطوري في طوكيو في مراسم رسمية نقلها مباشرة التلفزيون الياباني، وأصبح ترامب أول شخصية أجنبية كبيرة يستقبلها الإمبراطور الجديد منذ تنصيبه هذا الشهر خلفا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذي تنحى في أول خطوة من نوعها لإمبراطور ياباني منذ قرنين.

وانحنى ترامب انحناءة بسيطة وسلم هو وزوجته ميلانيا على الإمبراطور وزوجته قبل دخول القصر، حيث التقوا مع رئيس الوزراء شينزو آبي وزوجته أكي وآخرين.



وعبر ترامب عن سعادته لأنه حظي بشرف أول استقبال رسمي من قبل الإمبراطور الذي سيقيم مأدبة عشاء للرئيس الأميركي وعقيلته في وقت لاحق الاثنين.

وقال ترامب في عشاء مع آبي أمس الأحد “مر ما يزيد عن 200 عام على حدث كهذا.



إنه لشرف عظيم لي أن أكون ممثلا للولايات المتحدة”.



ولعب ترامب رياضة الغولف أمس الأحد مع آبي، وحضر مع زوجته دورة في بطولة رياضة السومو التقليدية اليابانية.

وأبدى الزعيمان صداقة بهدف إظهار قوة التحالف الأمريكي الياباني لكن خلافات ثارت بينهما حول التجارة وكوريا الشمالية.

المصدر: Euronews

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