النزاهـة النيابيـة : العراق لم يستغل قرارات امميـة تسمح باسترداد الاموال المهربـة في الخارج

2019/05/27 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة النزاهة النيابية ان اموال العراق في الخارج تعرضت للسرقة خلال السنوات الـ 15 الماضيـة بسبب عدم تفعيل قرارات اممية تسمح للجهات الحكوميـة باسترداد تلك الاموال .وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” هناك قرارات اممية تسمح للعراق استرداد الاموال في الخارج دون الحاجة الى قرار قضائي […]

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