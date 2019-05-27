الكعبي يعلن عن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج وترك موازنة البنود

2019/05/27 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج وترك موازنة البنود .وقال الكعبي خلال لقائه زينة علي احمد ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق والوفد المرافق لها ” ان لجنة المستشارين التابعة لمكتب النائب الاول حققت خطوات كبيرة في مجال استحداث معهد التطوير البرلماني الذي سيكون […]

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