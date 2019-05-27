2019/05/27 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfI-Py8Jc2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشهى المأكولات.. بين أهلنا وجولة في أسواق دوكان بشمال العراق.) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أشهى المأكولات.. بين أهلنا وجولة في أسواق دوكان بشمال العراق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).