المنافذ الحدودية توقع اتفاقية من اربع بنود مع ايران

2019/05/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن رئيس هيأة المنافذ للحدودية العقابي، اليوم الاثنين، الاتفاق مع الجانب الإيراني على أربعة بنود بشان منفذ مندلي، فيما أكد الاتفاق على عدم

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