تأجيل موعد الاعلان عن غواصة

2019/05/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يبدو أن حلم الغواصة النووية الروسية الأغلى ثمنا والأكثر تطورا من الناحية التقنية، سيتأخر عن موعده المقرر، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

وتعد "كازان"

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