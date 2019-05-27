2019/05/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 26 ايار 2019، أن بلاده ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية".

وجاء إعلان الرئيس التركي خلا

بغداد اليوم-متابعة

ناشد النواب السنّة في البرلمان الإيراني في رسالة بعثوها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

وجاء تحرك النواب السنة في البرلمان الإيراني

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع ، الاحد 26 ايار 2019، مضمون ما جرى بحثه بلقاءات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد والتي وصلها مساء السبت.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " ظريف بحث مع المسؤولين العراقيين الازمة الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكنيست الاسرائيلي يصوت على حل نفسه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكنيست الاسرائيلي يصوت على حل نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).