اسم صدام حسين يثير الجدل في لبنان

2019/05/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أثارت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، في أوساط لبنان والعراق، تظهر توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ونشرت صفحة تحمل اسم "طرابلس عاصمة الشمال" صورا لوجبات إفطار يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها "عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين.



وأنتم صيام ادعوا لصدام.



تقدمه صفحة وموقع طرابلس عاصمة الشمال".

وكانت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قد نشرت فيديو، في بداية شهر رمضان، يوثق توزيع وجبات إفطار باسم والدها في سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو، المنشور عبر حسابات رغد صدام حسين، فإن وجبات الإفطار وزعت في سلطنة عمان، إذ كتب عليها "في ميزان حسنات صدام حسين المجيد من محبيه في عمان".

وذكر موزع الوجبات بحسب مقطع الفيديو "الله يعلم يا صدام إنك كبير الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

وأشعلت هذه المبادرة مواقع التواصل بين مؤيد للفكرة، اعتبر أن صدام حسين زعيم عربي وطني، ومعارض اعتبر أنه طاغية.

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