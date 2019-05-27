وزير التخطيط يرأس اجتماعاً موسعاً لبحث سبل دعم وتطوير القطاع الخاص بحضور المجتمع الدولي

2019/05/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط رئيس اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية القطاع الخاص،نوري صباح الدليمي اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، تناول بحث سبل دعم وتطوير القطاع الخاص.واعلن الدليمي خلال الاجتماع عن المعايير التي حددتها الوزارة لاختيار أعضاء مجلس إدارة […]

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