وزير النقل يطلع على امكانية ايجاد السبل الكفيلة بفتح طريق المطار امام المسافرين بشكل مباشر

2019/05/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، على امكانية ايجاد السبل الكفيلة بفتح طريق المطار امام المسافرين بشكل مباشر.واشرف الوزير خلال زيارته لمطار بغداد الدولي ، على عمل اللجان المكلفة بدراسة امكانية تسهيل اجراءات وصول المسافرين الى صالات المطار ، برفقة مدير سلطة الطيران المدني والوكيل الفني للوزاره وعدد من مدراء التشكيلات ذات […]

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