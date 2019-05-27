كاتانيتش يناقض نفسه في قائمة المنتخب لودية تونس

2019/05/27 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقض مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، نفسه بعد إعلان القائمة النهائية لأسود الرافدين، التي تستعد لخوض مباراة ودية أمام تونس، 7 يونيو/حزيران المقبل.

وبالنظر إلى القائمة، نجد أن هناك تناقض بين تصريحات المدرب وأفعاله، بعدما انتقد في وقت سابق، مستوى الدوري المحلي.



ضمت قائمة كاتانيتش، 7 لاعبين شباب، وهم كرار نبيل ومحمد قاسم من القوة الجوية، ومصطفى محمد وأحمد جلال من الزوراء، ومحمد صالح وعدي شهاب وميثم جبار من الكرخ.وتألق هؤلاء اللاعبين بشكل ملحوظ هذا الموسم، مما يعني أن دعوتهم جاءت وفق مستوياتهم في الدوري، وهذا دليل واضح أن كاتانيتش ناقض نفسه في التصريح بأن الدوري العراقي ضعيف ولا ينتج لاعبين أكفاء قادرين على تمثيل المنتخب العراقي.



مرة أخرى وقع المدرب السلوفيني في فخ تصريحاته غير المدروسة، حيث أعلن في وقت سابق، بعد الخروج من بطولة أمم آسيا 2019، أنه سيتابع الدوري العراقي عن قرب لدعوة الوجوه الجديدة، لكنه غاب تمامًا عن المتابعة ولم يحضر أكثر من 3 مباريات.وما يُسجل على كاتانيتش، غياب علاء عبد الزهرة هداف الدوري العراقي برصيد 23 هدفًا، ومروان حسين نجم الطلبة وأقرب ملاحقيه {19 هدفًا}.وتشير بعض المصادر أن هناك تدخلات من قبل اتحاد الكرة في اختيار أسماء بعينها للانضمام إلى قائمة أسود الرافدين، حيث تم استدعاء اللاعب أيمن حسين الذي ينشط في الصفاقسي، رغم ابتعاده عن التألق مؤخرًا.انتهى

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