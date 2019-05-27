دعوة اولمبي العراق للمشاركة ببطولة تايلند الدولية

2019/05/27 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من نظيره التايلندي للمشاركة في بطولة m-150 الدولية للمنتخبات الاولمبية المزمع اقامتها بمشاركة ست منتخبات شهر كانون الاول المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم للمنتخب في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوةرسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة في النسخة الثالثة لبطولة m-150 التي ستجري هناك شهر كانون الاول المقبل بمشاركة منتخبات هي ايران والبحرين وسوريا والاردن وتايلند فضلا على العراق ، مبينا ان الاتحاد التايلندي حدد المدة من ٢٠-٢٩ كانون الاول موعدا لاقامة البطولة .واضاف كريم ان الاتحاد ارسل الدعوة للمدير الفني للمنتخب عبد الغني شهد لدراسة الجدوى الفنية من المشاركة فيها ، لاسيما انها تاتي قبل ايام قليلة من المشاركة في بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستضيفها تايلند ايضا.يشار الى ان قرعة النهائيات الاسيوية ستجري في تموز المقبل.انتهى

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