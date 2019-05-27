السوداني يصف اعداد المصابين بالسرطان من ابناء البصرة بالفاجعة

2019/05/27 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ النائب المهندس محمد شياع السوداني ما كشف عنه مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة من ارقام كبيرة باصابات السرطان بمثابة بالفاجعة التي لابد لها من تحرك فوق العادة لانقاذ المدينة واهلها .ودعا السوداني الجهات الصحية الى اجراء تحقيق بالموقف في المحافظة في ضوء ماتم الكشف عنه واطلاع الراي العام على الحقيقة التي اذا […]

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