2019/05/27 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محكمة الجنايات المتخصصة بالنزاهة / تحكم على رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بالسجن لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ بسبب قضية فساد مالي و اداري
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة الجنايات المتخصصة بالنزاهة / تحكم على رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر بالسجن لمدة سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ بسبب قضية فساد مالي و اداري) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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