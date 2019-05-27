مصدر في أمانة مجلس الوزراء لواع: عطلة العيد تبدأ الثلاثاء من الاسبوع المقبل

2019/05/27 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية "واع"، عطلة عيد الفطر المبارك

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