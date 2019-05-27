الكعبي يعلن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج وترك موازنة البنود

2019/05/27 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بمكتبه ،اليوم الاثنين، ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي احمد ، لبحث اخر المستجدات المتعلقة باستحداث معهد التطوير البرلماني.

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