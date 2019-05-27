أستون فيلا يهزم ديربي كاونتي في المباراة الأغلى بالعالم

2019/05/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صعد فريق أستون فيلا إلى النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" بعد فوزه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي دورة "البلاي أوف".

وجاء هدفي أستون فيلا عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 44، وجون ماكجين في الدقيقة 59، بينما جاء هدف ديربي كاونتي الوحيد عن طريق مارتن واجهورن في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنكليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربي كاونتي على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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