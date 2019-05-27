خاص| الفتح: تدخلات سياسية تستثني نواب من الاستبدال رغم قرار المحكمة الاتحادية

2019/05/27 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد عباس ياسين ، اليوم الاثنين ، عن تدخل القوى السياسية باستثناء نواب اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها باستبدالهم نتجية دعاوى رفعها خصومهم .

وذكر ياسين في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، انه “في الجلسات السابقة صوت مجلس النواب على رفض القرارات الاخيرة للمحكمة الاتاحدية باعتبارها صادقة لمرة سابقة على المرشحين بعد انتهاء الانتخابات وبالتالي اصبحوا اعضاء في المؤسسة التشريعية”.

واضاف “عندما يكون هناك قرار اخر من نفس الجهة المختصة وتبطل قرارها الاول هذا اوقعنا في اشكالية” ، مبينا “عندما صوت مجلس النواب على رفض قرار المحكمة الاتحادية باعتبار لايمكن للمحكمة ان تصدر قرارين متناقضين مرة واحدة عادت المحكمة الاتحادية الى الزام هيئة الرئاسة بالقبول بقراراتها”.

واوضح “بدءت هيئة رئاسة البرلمان بالفعل باستبدال المرشحين باعتبارها ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية”.

ولفت الى ان “اختلاف القرارات للمحكمة الاتحادية اشارة سلبية ، موضحا “هناك تدخل من قوى سياسية بحيث تكون هناك انتقائية في تطبيق القرارات كما حدث مع بعض النواب حيث تم استثنائهم بقرارات سياسية رغم كسب الخصم الدعوى في المحكمة الاتحادية” .

واشار الى ان “المحكمة الاتحادية ليس لها قانون في الوقت الحالي وشرعت من قبل بريمر” .

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