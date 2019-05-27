الدوري الممتاز.. التعادل الايجابي يحسم مواجهة الصناعات والكرخ

2019/05/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الايجابي 2-2، مباراة الصناعات الكهربائية امام الكرخ في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي اليوم الاثنين, ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية

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