2019/05/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. ديوان الوقف الشيعي يكلف حيدر الشمري بمهام امانة العتبة الكاظمية المقدسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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