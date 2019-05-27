السعودية تدعم إنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في العراق

2019/05/27 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، عن موافقة اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي على طلب قدمه الدليمي خلال اجتماع اللجان المعنية الأخير في الرياض لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في جميع المحافظات.

وأوضح الدليمي بحسب بيان للوزارة انه "بعد موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم الاحتياجات اللازمة لإنشاء هذه المراكز في جميع المحافظات، وتقديم خدماتها خلال العام الجاري، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة الى تأهيل المزيد من الملاكات المتخصصة للعمل وادارة هذه المراكز".من جانب اخر ، اشار وزير التخطيط الى انه بحث مع الجانب السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض يوم الجمعة 24-05-2019، المباشرة الفعلية بإنشاء الملعب الذي اهداه الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق، والبدء بإعادة تأهيل شارع الرشيد وفقاً لاتفاقيات الدعم التي اقترحتها المملكة في وقت سابق لدعم جهود استقرار وتعافي العراق.انتهى

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