الاولمبي يتلقى دعوة لمشاركة ببطولة تايلند الدولية

2019/05/27 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة رسمية من نظيره التايلندي للمشاركة في بطولة m-150 الدولية للمنتخبات الاولمبية المزمع اقامتها بمشاركة ست منتخبات شهر كانون الاول المقبل.وقال المدير الاداري للمنتخب مهدي كريم في بيان لاتحاد الكرة، تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد تلقى اليوم الاحد دعوة رسمية من الاتحاد التايلندي للعبة للمشاركة […]

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