محافظة بغداد تعلن اكتمال قوائم صرف أجور المحاضرين المجانيين (وثيقة)

2019/05/27 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن محافظ بغداد فلاح حسن الجزائري, الاثنين، إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد.

وأكد الجزائري

في بيان صدر عنه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “إرسال القوائم إلى دائرة الموازنة

التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس

التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة, والرصافة الاولى والثانية

والثالثة”.

وأشار إلى أن “المديريات المذكورة تتحمل صحة ودقة البيانات المرسلة”.

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