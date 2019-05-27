2019/05/27 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة الجنايات المتخصصة بالنزاهة / الرصافة ستنظر بثلاث قضايا تتعلق بفساد مالي واداري متهم ليها رئيس اتحاد المواي تاي السابق مهدي دويغر

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