2019/05/27 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من مجاهدي اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بموكب كبير لتقديم العزاء بمناسبة يوم شهادة الامام علي بن أبي طالب عليه السلام.وتقدم موكب العزاء الشيخ طاهر الخاقاني قائد اللواء الثاني حشد شعبي وعدد من فضلاء الحوزة العلمية وجميع قيادات اللواء بالاضافة لاعداد كبيرة من المجاهدين.وفي كلمة له استذكر الشيخ طاهر الخاقاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الثاني بالحشد يخرج بموكب عزاء كبير لإحياء ذكرى شهادة الامام علي (ع) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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