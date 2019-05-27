التعادل الايجابي يسيطر على لقاء الصناعات الكهربائية والكرخ في ممتاز الكرة

2019/05/27 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص سيطر التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، على مباراة مباراة الصناعات الكهربائية والكرخ، التي احتضنها ملعب التاجي في إطار مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وسجل ثنائية الكرخ كل من حسين جبار في الدقيقة العاشرة وحسن سعد في الدقيقة 40، فيما سجل هدفي الثناعات كل من سيف فليح في الدقيقة […]

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