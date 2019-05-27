2019/05/27 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ان ايّام العيد ستشهد افتتاح متنزه 14 تموز والذي يعد من اقدم متنزهات الشرق الاوسط والوطن العربي وثاني اكبر متنزهات بغداد بعد متنزه الزوراء بعد اعادة تأهيله.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، ان” المتنزه يحتل مكانة خاصة لدى بغداد وسكانها كما ويعد جزءاً من تاريخ العاصمة خصوصا وانه شيد وافتتح في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:افتتاح ثاني اكبر متنزهات العاصمة اول ايام العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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