أمانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الفطر

2019/05/27 | 20:20

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(المستقلة)… حددت الامانة العامة للمجلس الوزراء، الاثنين، عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل”.

يذكر أن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفلون في أول يوم من أيام شهر شوال، ويأتي بعد صيام شهر رمضان، حيث يكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر.

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