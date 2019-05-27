2019/05/27 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للتعيين على ملاكات الوزارة ودوائرها لمختلف الاختصاصات.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , انها” فتحت باب التقديم للتعيين في مقرها ودوائرها لمختلف الاختصاصات”، مبينا ان ” التقديم يبدأ من تاريخ 28 / 5 / 2019 ولمدة 20 يوما”.وفي ما يلي ادناه رابط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح باب التعيينات في وزارة الثقافة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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