امانة مجلس الوزراء تنفي تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

2019/05/27 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تحديد عطلة عيد الفطر المبارك.وقال مصدر في الامانة لوكالة وطن ان بعض وسائل الاعلام نشرت خبرا عن تحديد موعد عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 حزيران ، وهذا الامر غير صحيح ، نافيا صدور اي قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحديد موعد للعطلة “.

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