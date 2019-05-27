بالوثيقة .. الداخلية تصدر أمرا بتكليف العميد محسن الجابري بمهام مدير شرطة النجف خلفا للمدير المقال اللواء علاء غريب

2019/05/27 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية أمرا بتكليف العميد محسن الجابري بمهام مدير شرطة النجف خلفا للمدير للمقال اللواء علاء غريب الذي نقل الى مقر الوزارة “.

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