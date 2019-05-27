الدفاع المدني يوجه 15 فرقة وحوضية بإخماد حريق معسكر الرشيد

2019/05/27 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، 15 فرقة وحوضية لإخماد النيران الناتجة عن حرق النفايات في “معسكر الرشيد” وإنهاء الانبعاثات الغازية المستمرة منذ ثلاثة أيام.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “مناشدات كثيرة وردت إلى الدفاع المدني من قبل المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في منطقة معسكر الرشيد سابقاً، والواقعة على

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